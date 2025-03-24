Омск-Информ
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·Общество

Он начал действовать в конце прошлой недели.
В минувшую пятницу, 21 марта, правительство Омской области издало распоряжение о введении режима повышенной готовности в регионе из-за паводка. Документ опубликовали сегодня, 24 марта.
– В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, обусловленной проведенным анализом гидрометеорологических условий прохождения осенне-зимнего сезона-2024/25, в целях проведения мероприятий, направленных на максимально возможное снижение негативных последствий опасных гидрометеорологических явлений и процессов паводка, а также уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, – говорится в распоряжении губернатора.
Во время режима повышенной готовности власти должны усилить мониторинг, организовать круглосуточное дежурство, информирование населения, подготовку сил и средств, а также пополнять резервы.
·Общество

Он начал действовать в конце прошлой недели.
В минувшую пятницу, 21 марта, правительство Омской области издало распоряжение о введении режима повышенной готовности в регионе из-за паводка. Документ опубликовали сегодня, 24 марта.
– В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, обусловленной проведенным анализом гидрометеорологических условий прохождения осенне-зимнего сезона-2024/25, в целях проведения мероприятий, направленных на максимально возможное снижение негативных последствий опасных гидрометеорологических явлений и процессов паводка, а также уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, – говорится в распоряжении губернатора.
Во время режима повышенной готовности власти должны усилить мониторинг, организовать круглосуточное дежурство, информирование населения, подготовку сил и средств, а также пополнять резервы.