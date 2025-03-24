Омск-Информ
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·Спорт

Больше получают только четыре тренера в КХЛ.
Зарплата главного тренера «Авангарда» Ги Буше за сезон 2024–2025 составит 65 млн рублей. По данным «Спорт-Экспресса», это не самая большая зарплата в КХЛ.
– В случае с Ги Буше удалось выяснить только примерную сумму, которую канадец гарантированно получит в «Авангарде» за полтора года. Она составит 156 миллионов рублей. Учитывая, что он отработает меньше половины нынешнего сезона, мы указали зарплату в текущем сезоне, поделив общий доход на количество игр, – сообщает «Спорт-Экспресс».
Илья Воробьев из ЦСКА получит за сезон 90 млн рублей. Игорь Никитин из «Локомотива» – 85 млн, Андрей Разин («Металлург») и Роман Ротенберг (СКА) – по 70 млн.
Остальные главные тренеры зарабатывают до 60 млн рублей. Меньше всего зарплаты у Павла Зубова («Лада») и Галыма Мамбеталиева («Барыс»).
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·Спорт

Больше получают только четыре тренера в КХЛ.
Зарплата главного тренера «Авангарда» Ги Буше за сезон 2024–2025 составит 65 млн рублей. По данным «Спорт-Экспресса», это не самая большая зарплата в КХЛ.
– В случае с Ги Буше удалось выяснить только примерную сумму, которую канадец гарантированно получит в «Авангарде» за полтора года. Она составит 156 миллионов рублей. Учитывая, что он отработает меньше половины нынешнего сезона, мы указали зарплату в текущем сезоне, поделив общий доход на количество игр, – сообщает «Спорт-Экспресс».
Илья Воробьев из ЦСКА получит за сезон 90 млн рублей. Игорь Никитин из «Локомотива» – 85 млн, Андрей Разин («Металлург») и Роман Ротенберг (СКА) – по 70 млн.
Остальные главные тренеры зарабатывают до 60 млн рублей. Меньше всего зарплаты у Павла Зубова («Лада») и Галыма Мамбеталиева («Барыс»).
1228