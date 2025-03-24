Хоккеист настроен на тяжелую серию.

На сегодняшней пресс-конференции капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, что морально готовится к первому раунду плей-офф Кубка Гагарина сезона-2025. «Ястребам» предстоит сразиться в Магнитогорске с «Металлургом» 26 и 28 марта.

Это четвертая встреча команд за последние пять лет. Хоккеист осознает, что предстоит тяжелая серия.

– «Металлург» – хорошая, сбалансированная команда. Это будет самый сложный первый раунд за всю мою карьеру. Плей-офф покажет, сильнее мы стали или слабее. Первый раз в прошлом году я не играл с «магниткой». Все матчи с этой командой были тяжелыми, даже когда мы выигрывали 4:0 в 2023 году. Это интересный город и хоккей, жду не дождусь встречи с ними, – отметил Шарипзянов.

По словам капитана команды, сильная сторона «Металлурга» заключается в скорости.

Отметим, что после матчей в Магнитогорске «Авангард» ждут игры в Омске на «G-Drive Арене» 30 марта и 1 апреля. Если будет необходимость, матчи состоятся также 3, 5 и 7 апреля.