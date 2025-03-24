Женщину напугали уголовной ответственностью за спонсирование террористов.

Очередной жертвой мошенников стала 62-летняя омичка. Женщина, которая работает главным экспертом в одной из государственных организаций, лишилась 890 тыс. рублей.

Как сообщили в полиции, омичка получила сообщение в мессенджере якобы от своего руководителя. В сообщении говорилось, что в учреждении произошла утечка персональных данных. Через несколько минут омичке позвонил якобы сотрудник ФСБ. Он сообщил, что из-за утечки данных от имени женщины в банки поступили заявки на кредиты. Центробанк приостановил транзакции, но деньги все еще находятся под угрозой, поэтому их нужно перевести на «безопасный» счет.

– При этом собеседник прислал женщине документ о том, что она якобы спонсирует террористическую организацию, и пригрозил уголовной ответственностью, – сообщили в полиции.

По совету лжеследователя омичка купила новый телефон, установила специальное приложение и перевела 890 тыс. рублей со сберегательного счета на чужие карты. Она также сфотографировала и отправила мошенникам чеки о переводе.

Когда переписка со следователем пропала, а деньги так и не вернулись, женщина поняла, что ее обманули. Омичка обратилась в полицию. Следователь, теперь уже настоящий, возбудил уголовное дело.