Омск-Информ
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·Происшествия

Однако сработала сигнализация.

Омские полицейские получили сообщение от сотрудников охранного предприятия о задержании некоего злоумышленника. Оперативники уголовного розыска выяснили, что задержанным является 49-летний житель, ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничества.

Полицейские выяснили, что фигурант вечером зашел в торговый комплекс на остановке общественного транспорта «Голубой огонек» и заснул в подсобном помещении. Когда проснулся, магазин был уже закрыт. Тогда омич проник в торговую точку по продаже косметики и похитил выручку в сумме 17 250 рублей. Однако, когда мужчина решил покинуть помещение, сработала сигнализация. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу магазина.

·Происшествия

Однако сработала сигнализация.

Омские полицейские получили сообщение от сотрудников охранного предприятия о задержании некоего злоумышленника. Оперативники уголовного розыска выяснили, что задержанным является 49-летний житель, ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничества.

Полицейские выяснили, что фигурант вечером зашел в торговый комплекс на остановке общественного транспорта «Голубой огонек» и заснул в подсобном помещении. Когда проснулся, магазин был уже закрыт. Тогда омич проник в торговую точку по продаже косметики и похитил выручку в сумме 17 250 рублей. Однако, когда мужчина решил покинуть помещение, сработала сигнализация. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу магазина.