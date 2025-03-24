Омск-Информ
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·Общество

На время монтажа опор контактной сети часть маршрутов пустят по укороченной схеме. А один рейс отменят.

В департаменте транспорта Омска предупредили, что  с 11:00 до 13:00 часов 25 и 27 марта по улице 11-я Линия на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября в обе стороны планируется проводить работы по монтажу опор контактной сети.

Из-за проведения работ движение трамваев по маршруту № 1 будет закрыто. Трамваи по маршрутам № 4, 8, 9 станут следовать по укороченной схеме движения, от улицы Котельникова до улицы Лермонтова, с разворотом на трамвайном кольце на улице Маршала Жукова.

·Общество

На время монтажа опор контактной сети часть маршрутов пустят по укороченной схеме. А один рейс отменят.

В департаменте транспорта Омска предупредили, что  с 11:00 до 13:00 часов 25 и 27 марта по улице 11-я Линия на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября в обе стороны планируется проводить работы по монтажу опор контактной сети.

Из-за проведения работ движение трамваев по маршруту № 1 будет закрыто. Трамваи по маршрутам № 4, 8, 9 станут следовать по укороченной схеме движения, от улицы Котельникова до улицы Лермонтова, с разворотом на трамвайном кольце на улице Маршала Жукова.