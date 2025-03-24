Проект «Омская область. ПРОдвижение» помог сформировать кадровый резерв для правительства региона.
Губернатор Виталий Хоценко встретился с победителем и финалистами конкурса «Лидеры России». Дмитрий Мишуров, Борис Макаренко, Яков Ходос и Евгений Чмутов рассказали о полученных в рамках программы наставничества знаниях и опыте. Им помогали профильные кураторы из правительства Омской области.
– Проделанная работа была продуктивной. По итогам программы в команду правительства Омской области вошел Яков Ходос в должности заместителя министра имущественных отношений нашего региона, а победитель конкурса «Лидеры России» Дмитрий Мишуров стал директором ГУП «Омскгоргаз», – заявил Виталий Хоценко.
Как отмечает глава региона, в Омской области кадровые конкурсы продолжают показывать свою эффективность.
– Наш региональный проект «Омская область. ПРОдвижение» помог нам сформировать кадровый резерв для регионального правительства. Сейчас мы активно работаем в рамках кадровой программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ», которую запустили по поручению президента Владимира Путина для ветеранов и действующих участников СВО, – сообщил Виталий Хоценко.
Программа «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» начнет реализовываться в текущем году.