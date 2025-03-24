Сайт хоккейного клуба «лег» из-за повышенного спроса.

Сегодня, 24 марта, в 11 часов стартовали продажи билетов на плей-офф с участием омского «Авангарда». Омичи, пытаясь попасть на домашние игры 1/8 финала против «Металлурга» из Магнитогорска на 30 марта и 1 апреля, обрушили сайт хоккейного клуба.

Несмотря на то что в ближайшие сутки билеты могут приобрести только владельцы абонементов, доступ к продажам получить невозможно. На момент написания материала сайт выдавал, что присмотреть себе место на матч невозможно.

Для пользователей сайта без абонементов продажи откроются завтра, 25 марта, с 11 часов утра.

Первая игра плей-офф у «ястребов» начнется в Магнитогорске 26 марта. Они сыграют с «Металлургом»..