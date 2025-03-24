На руководство компании «СИТЭК» завели уголовное дело.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства омской компании «СИТЭК». Поводом стала невыплата зарплаты работникам предприятия.
– На основании поступивших заявлений работников ООО «СИТЭК» возбуждено уголовное дело по факту невыплаты им заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации), – говорится в сообщении регионального Следкома.
С января 2024 года шесть работников предприятия остаются без заработанных денег. Общая сумма задолженности перед ними составила более 950 тыс. рублей. Хотя у руководства организации есть финансовая возможность своевременно производить выплаты по заработной плате, однако оно этого не делает, а тратит деньги на другие цели.
Уголовным кодексом Российской Федерации за подобное деяние предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.