Стартовало строительство третьей очереди жилого комплекса «Кварталы Драверта».

В Минстрое Омской области сообщили о строительстве нового дома третьей очереди комплекса «Кварталы Драверта». Он будет переменной высоты – от 7 до 9 этажей.

– Дом строят в виде буквы О, – отметили в министерстве. – Особенность проекта в том, что экстерьер здания сочетает несколько цветов и фактур.

Сейчас завершено устройство котлована, идет устройство фундаментов для башенных кранов, строители забивают сваи.

Сдача нового дома запланирована на 3-й квартал 2027 года, застройщик проведет благоустройство и озеленение территории вокруг дома, проложит пешеходные и велосипедные дорожки, которые соединятся с маршрутами других домов «Кварталов Драверта», образуя единую связанную инфраструктуру.

К этому же сроку планируют сдать в эксплуатацию школу на 1550 мест.