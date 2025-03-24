Сдать старые покрышки можно будет на заправках.

С 31 марта по 6 апреля в Омске пройдет акция по сбору старых автомобильных шин «Второй заезд». На переработку отправят все старые покрышки, которые омичи сдадут в пунктах приема. Они будут работать на шести автозаправках:

Сыропятский тракт, 4,

Сибирский проспект, 15,

Красноярский тракт, 89/1,

ул. Зеленая, 15/1,

ул. Мельничная,128/1,

ул. Волгоградская, 56.

Кроме того, использованные автопокрышки принимает ПАО «Татнефть» по адресу: Красноярский тракт, 115/4.

Акция проводится уже в третий раз. За это время на переработку отправлено около 200 тонн старых шин.