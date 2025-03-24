Классы правоохранительной направленности откроют в Омской области.
В Нововаршавской гимназии Омской области откроют классы правоохранительной направленности, сообщает официальный паблик омской полиции в соцсети «ВКонтакте». Соглашение подписано между ОМВД России по Нововаршавскому району и образовательным учреждением. Подписи под документом поставили врио начальника ОМВД России по Нововаршавскому району Александр Грибанов и директор школы Елизавета Булгакова.
– Создание подобных классов – важная составляющая правового воспитания школьников, – говорится в сообщении полиции.
Профильные классы в школах Омска существуют давно и по различным направлениям. Так, медицинские классы действуют на базе четырех образовательных учреждений Омска: гимназий № 19, 139, 147 и общеобразовательной школы № 7. Инженерное образование получают школьники в инженерно-технологическом лицее № 25 и инженерном лицее Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского. Агроклассы действуют в Иртышской средней общеобразовательной школе Омского района и т. д.