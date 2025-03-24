Даже если вас ничего не беспокоит, лучше пройти осмотр у стоматолога.

Стоматологи ответили на самые популярные вопросы пациентов и рассказали о гигиене, выборе пасты и щетки, а также о том, как часто нужно посещать стоматологические кабинеты.

Оказывается, зубная эмаль – самая твердая ткань в человеческом теле, однако она уязвима к воздействию кислот, которые образуются в результате деятельности бактерий в полости рта, а их зубной налет содержит более 300 видов.

Чистить зубы нужно минимум два раза в день с зубной пастой, в течение дня рекомендуется использовать дополнительные средства гигиены: зубные нити, межзубные ершики, ополаскиватели и т. д.

Пасту и щетку лучше всего подобрать вместе с врачом-стоматологом, которого нужно посещать два раза в год. Посещать врача нужно, даже если вас ничего не беспокоит.

Стоматологи рекомендуют правильно питаться. Количество приемов пищи не должно превышать 5-6 раз в день: три основных приема пищи и два перекуса. Употребляйте меньше углеводов, от курения лучше отказаться: табак негативно влияет не только на цвет эмали, она желтеет, но и на качество зубной ткани.