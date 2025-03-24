Благодаря росту пассажиропотока воздушная гавань показала хороший финансовый результат.

В 2024 году чистая прибыль Омского аэропорта составила 120 млн рублей, что на 6,9 % больше результата 2023 года. Финансовая отчетность предприятия опубликована на государственном информационном ресурсе бухгалтерской финансовой отчетности.

Выручка аэропорта выросла на 8,1 % и составила 1,43 млрд рублей, при этом убыток от продаж билетов составил 67,8 млн рублей.

Воздушная гавань Омска также достигла рекордных показателей по пассажиропотоку за 30 лет, обслужив в прошлом году 1,7 млн человек. Миллионный пассажир был зарегистрирован 3 августа, а полуторамиллионный – 3 ноября. Абсолютный рекорд 1992 года равен 2 млн 42 тыс. пассажиров.

Пассажиропоток Омского аэропорта вырос в том числе за счет открытия новых направлений, включая Надым, Ноябрьск, Баку и Хургаду.

В 2025 году были утверждены 12 субсидированных маршрутов, которые будут выполняться из Омска российскими авиакомпаниями. Эти рейсы будут направляться в Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым, Салехард, Екатеринбург, Улан-Удэ, Красноярск, Казань, Уфу, Абакан, Тобольск и Ханты-Мансийск.