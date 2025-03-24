Рабочая неделя в регионе началась с минусовых температур и снега.

Весна в 2025 году настала неожиданно быстро, уже пригревает солнце, и снег почти растаял, однако устойчивой плюсовой погоды омичи никак не могут дождаться. Вторую ночь подряд в городе выпает, а температура воздуха опустилась почти до -10 градусов.

По данным синоптиков, в понедельник, 24 марта, в Омской области будет –3…–8 °С, ветер западный, северо-западный 15–20 м/с. Днем без существенных осадков. На дорогах местами снежные заносы, гололедица. Атмосферное давление будет расти.

Во вторник преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, днем 6–11 м/с. Температура ночью –15…–20 °С, днем +2…– 3 °С. На дорогах местами гололедица.

26 марта, в среду, вновь будет без осадков. Ветер южных направлений 5–10 м/с. Ожидается повышение температуры воздуха, ночью до –5…–10 °С, днем +1…+6 °С. На дорогах местами гололедица.