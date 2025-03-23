Хоккеист сделал заявление о тактике главного тренера Ги Буше.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о настрое на плей-офф. Он начнется для команды в среду, 26 марта, матчем с магнитогорским «Металлургом».

Хоккеист считает, что основная задача для «ястребов» – подняться в турнирной таблице чуть повыше.

– Быстрее бы начать. Обычно чувствую легкий мандраж на гимне, но потом это пропадает. Скорей бы осталась одна игра. Нужно ее выиграть. Постараться подняться чуть повыше. Там немногое может поменяться. Единственное, можно постараться обыграть «Ак Барс». Нужно обыгрывать любого соперника, – цитирует Шарипзянова автор телеграм-канала «Роман с хоккеем».

Капитан заявил о полной готовности команды к плей-офф.

– Думаю, мы готовы к плей-офф. Мы не можем назвать себя лучшей командой в лиге, но мы к этому идем. Надеюсь, мы сможем сказать об этом в мае, – отметил Шарипзянов.

Хоккеист высказался и о тактике главного тренера Ги Буше.

– От Ги, на самом деле, очень много узнал. После Боба Хартли я уже думал, что я познал этот мир… познал этот спорт. Но тут приходит человек, и ты понимаешь, что сколько тренеров, столько и мыслей, – подчеркнул Шарипзянов.

Капитан «ястребов» признался, что хотел бы сыграть с екатеринбургским «Автомобилистом» и казанским «Ак Барсом». И добавил, что первый раунд – самый тяжелый.