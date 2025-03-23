Омск-Информ
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·Происшествия

На месте работали сотрудники МЧС.

Сегодня, 23 марта, в 13:05 часов, стало известно о задымлении в кабельном лотке котлоагрегата № 1 на ТЭЦ-5.  Площадь составила 15 кв. м. Уточняется, что угольная пыль начала тлеть, и котел остановили.

В локализации участвовали сотрудники станции и спасатели МЧС. Повреждения строительных конструкций удалось избежать.

– В настоящее время в работе 6 котлоагрегатов, ТЭЦ-5 несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, – цитирует «Город 55» представителей компании.

На отопление в квартирах потребителей происшествие также не повлияло.

·Происшествия

На месте работали сотрудники МЧС.

Сегодня, 23 марта, в 13:05 часов, стало известно о задымлении в кабельном лотке котлоагрегата № 1 на ТЭЦ-5.  Площадь составила 15 кв. м. Уточняется, что угольная пыль начала тлеть, и котел остановили.

В локализации участвовали сотрудники станции и спасатели МЧС. Повреждения строительных конструкций удалось избежать.

– В настоящее время в работе 6 котлоагрегатов, ТЭЦ-5 несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, – цитирует «Город 55» представителей компании.

На отопление в квартирах потребителей происшествие также не повлияло.