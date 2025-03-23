Площадь роскошного жилья со множеством комнат и локаций для отдыха составляет 1000 кв. м.

На сайте бесплатных объявлений выставили на продажу трехэтажный коттедж в элитном закрытом поселке на улице Суворова на Левом берегу. Общая площадь дома, больше напоминающего замок, составляет 1000 кв. м. И это не включая прилегающей территории в 25 «соток». Владелец хочет получить за недвижимость 82 млн рублей.

В объявлении указано, что, помимо трех основных этажей, в доме есть цокольный, на котором расположены жилые комнаты для гостей, санузел, СПА-зона со встроенной кухней, сауна, бассейн, подвал для хранения, постирочная. На первом этаже имеются две жилые комнаты, гостиная с открытой кухонной зоной. На втором – комнаты хозяев: три спальни, кабинет и вторая ванная.

Автор объявления уточнил, что вся мебель изготовлена на заказ и ремонт выполнен по дизайн-проекту с авторским надзором. В целом весь дом сделан по принципу «дорого-богато». Дизайн интерьера выполнен в классическом стиле и представляет собой этакий тяжелый люкс. Много вычурных элементов вроде колонн, арок и открытых пространств в архитектуре здания. А в отделке помещений преобладают молочно-бежево-коричневые не слишком практичные в быту тона. Бросаются в глаза зеркальные потолки в кухне и гостиной, массивные картины на стенах в коридорах, а также ковры и балдахины в спальных комнатах.

На придомовой территории есть различные деревья и кустарники, к услугам новых хозяев летний домик для отдыха с мангальной зоной и летний бассейн.

К достоинствам объекта владелец причисляет высокую транспортную доступность и развитую торговую инфраструктуру.