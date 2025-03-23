За 10 лет погибли более 100 маленьких жителей региона.

В ГУ МЧС по Омской области обнародовали статистику за 2014–2024 годы с погибшими детьми. За эти годы в регионе произошло 70 пожаров, на которых погибли 103 ребенка.

83,5 % трагедий случились в частных жилых домах. Основной причиной трагедии – таких случаев было 31 – стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На втором месте, 17 случаев, неосторожное обращение с огнем. И 10 пожаров случились из-за детской шалости.

В этом году на двух пожарах погибли уже 4 ребенка.