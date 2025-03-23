Доступ получат подписчики телеграм-канала клуба.

Сегодня, 23 марта, омичам рассказали, как первыми приобрести билеты на игру «Авангарда» в плей-офф Кубка Гагарина. Как объяснил нападающий Наиль Якупов в образе Muchacho, нужно следить за официальным телеграм-каналом омского клуба.

Подписчики первыми получат доступ к покупке билетов через специального бота и автоматически станут участниками розыгрыша призов.

Первая игра плей-офф начнется для омской команды 26 марта в Магнитогорске. «Ястребы» сыграют против «Металлурга». Домашние матчи у омичей запланированы на 30 марта и 1 апреля.