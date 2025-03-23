Омск-Информ
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·Происшествия

Подробности креативной аварии не известны.

Необычное ДТП случилось сегодня, 23 марта, в районе полудня в историческом центре Омска. Прямо под знаменитой башней с часами на Любинском проспекте иномарка врезалась в троллейбус. На месте аварии работали Госавтоинспекторы. Cнимки с места происшествия прислали подписчики «Омск-информа».

Подробности и причины аварии неизвестны.

·Происшествия

Подробности креативной аварии не известны.

Необычное ДТП случилось сегодня, 23 марта, в районе полудня в историческом центре Омска. Прямо под знаменитой башней с часами на Любинском проспекте иномарка врезалась в троллейбус. На месте аварии работали Госавтоинспекторы. Cнимки с места происшествия прислали подписчики «Омск-информа».

Подробности и причины аварии неизвестны.