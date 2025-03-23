Из-за сильного ветра и мокрого снега водителей призывают быть осторожнее на дорогах.

Омские синоптики предупредили о непогоде, которая ожидается в Омской области в ближайшие двое суток. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, 23 и 24 марта ожидается ухудшение погодных условий.

В эти дни будет дуть сильный ветер порывами 15–20 м/с, местами до 23 м/с, пройдут осадки (снег, мокрый снег), на дорогах гололедные отложения, метель с ухудшением видимости. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

Водителей призвали следить за скоростью и не допускать резких маневров; не парковать машины там, где на них может что-то упасть; не ездить на авто без зимних покрышек. Пешеходам стоит избегать нахождения рядом со слабозакрепленными конструкциями, рекламными щитами, деревьями.