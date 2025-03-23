Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание оперативно ликвидировали.

Вчера, 22 марта, в Омске на улице Фугенфирова загорелся припаркованный автомобиль.

Сообщение о возгорании на площади в 1 квадратный метр поступило в 16:22.

8 спасателей на 2 единицах техники ликвидировали возгорание за считанные минуты. Никто не пострадал. Дознаватели выясняют причину пожара.

·Происшествия

Возгорание оперативно ликвидировали.

Вчера, 22 марта, в Омске на улице Фугенфирова загорелся припаркованный автомобиль.

Сообщение о возгорании на площади в 1 квадратный метр поступило в 16:22.

8 спасателей на 2 единицах техники ликвидировали возгорание за считанные минуты. Никто не пострадал. Дознаватели выясняют причину пожара.