Омск-Информ
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·Общество

Ночью выпал снег.

Сегодня утром, 23 марта, после аномального тепла наметилось небольшое похолодание. Судя по всему, ночью, когда температура достигла минусовых значений, выпал снег.  Днем столбик термометра застрянет на отметке в 2 градуса. В последующие два дня воздух в Омске не прогреется выше 0 градусов. 

Омичи констатировали возвращение зимы. Впрочем, прохлада в регионе ненадолго. По данным синоптиков, со среды 26 марта, начнется потепление.

·Общество

Ночью выпал снег.

Сегодня утром, 23 марта, после аномального тепла наметилось небольшое похолодание. Судя по всему, ночью, когда температура достигла минусовых значений, выпал снег.  Днем столбик термометра застрянет на отметке в 2 градуса. В последующие два дня воздух в Омске не прогреется выше 0 градусов. 

Омичи констатировали возвращение зимы. Впрочем, прохлада в регионе ненадолго. По данным синоптиков, со среды 26 марта, начнется потепление.