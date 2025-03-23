Омск-Информ
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·Происшествия

78-летний старичок потерял 670 тыс. рублей.

Омские полицейские возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ по заявлению 78-летнего жителя Левобережья, ставшего жертвой мошенников.

Пенсионер сообщил, что ему позвонил «сотрудник Роскомнадзора», который действовал по накатанной схеме. Аферист рассказал, что для сохранности сбережений необходимо перевести деньги на «безопасный счет». Что и сделал старичок, разом лишившись 670 тыс. рублей.

Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Мошенников ищут.

·Происшествия

78-летний старичок потерял 670 тыс. рублей.

Омские полицейские возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ по заявлению 78-летнего жителя Левобережья, ставшего жертвой мошенников.

Пенсионер сообщил, что ему позвонил «сотрудник Роскомнадзора», который действовал по накатанной схеме. Аферист рассказал, что для сохранности сбережений необходимо перевести деньги на «безопасный счет». Что и сделал старичок, разом лишившись 670 тыс. рублей.

Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Мошенников ищут.