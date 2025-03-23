Омск-Информ
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·Общество

Жители СНТ «Березовая роща» обратились к депутату Госдумы Оксане Фадиной.

В чате депутата Госдумы Оксаны Фадиной  появился коллективный запрос от жителей поселка Большие Поля. Они пожаловались на подтопление, которое случается здесь каждой весной.

– Ливневка через край. Вода прибывает и прибывает с полей СНТ «Березовая роща» поселка Большие поля, – рассказали жители.

Как отреагировала на обращение сама депутат, не уточняется.

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·Общество

Жители СНТ «Березовая роща» обратились к депутату Госдумы Оксане Фадиной.

В чате депутата Госдумы Оксаны Фадиной  появился коллективный запрос от жителей поселка Большие Поля. Они пожаловались на подтопление, которое случается здесь каждой весной.

– Ливневка через край. Вода прибывает и прибывает с полей СНТ «Березовая роща» поселка Большие поля, – рассказали жители.

Как отреагировала на обращение сама депутат, не уточняется.

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