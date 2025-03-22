Омск-Информ
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·Спорт

Команды сыграют в плей-офф 14-й раз в истории.

Сегодня, 22 марта, определились пары 1/8 финала Кубка Гагарина-2025. «Авангард» в первом раунде встретится с магнитогорским «Металлургом». Команды сыграют в рамках плей-офф в четырнадцатый раз в истории, а также в четвертый раз за последние пять лет. 

Игры пройдут 26, 28 марта, 3 и 7 апреля в Магнитогорске, а также 30 марта, 1 и 5 апреля в Омске. 

«Металлург» – действующий обладатель Кубка Гагарина, по итогам регулярного чемпионата КХЛ магнитогорцы заняли третье место на «Востоке». 

·Спорт

Команды сыграют в плей-офф 14-й раз в истории.

Сегодня, 22 марта, определились пары 1/8 финала Кубка Гагарина-2025. «Авангард» в первом раунде встретится с магнитогорским «Металлургом». Команды сыграют в рамках плей-офф в четырнадцатый раз в истории, а также в четвертый раз за последние пять лет. 

Игры пройдут 26, 28 марта, 3 и 7 апреля в Магнитогорске, а также 30 марта, 1 и 5 апреля в Омске. 

«Металлург» – действующий обладатель Кубка Гагарина, по итогам регулярного чемпионата КХЛ магнитогорцы заняли третье место на «Востоке». 