Джованни Фьоре сделал хет-трик в финальной игре регулярного чемпионата.

Сегодня, 22 марта, в Мытищах «Авангард» обыграл «Куньлунь Ред Стар».

Первый период «ястребы» начали активно и уже на первых минутах взяли инициативу в свои руки, открыв счет на второй минуте. Шайбу забросил Джованни Фьоре с передачи Майкла Маклауда – 0:1. Далее игра проходила на встречных курсах, однако шайбой больше владели омичи. Несмотря на это, на 11-й минуте счет сравнял Паркер Фу, сделав счет 1:1. Под конец периода за подножку был удален Игорь Мартынов, однако в меньшинстве, воспользовавшись ошибкой «драконов», смог отличиться все тот же Фьоре и сделал счет 1:2. Отстояв меньшинство, игроки «Авангарда» набрали темп и за 13 секунд до конца реализовали еще один момент. На этот раз шайбу забросил Наиль Якупов – 3:1.

Во втором периоде «Куньлунь» сменил вратаря. Команды активно атаковали друг друга, однако за 20 минут никто не смог отличиться.

Третий период начался также заменой вратаря, но уже в составе ястребов. Место в воротах занял Михаил Бердин. Хоккеисты вели обоюдоострую игру, что повысило градус встречи. Вратарь «драконов» Джереми Смит далеко выкатился за ворота, где удерживал шайбу, и заработал удаление за затяжку времени. Этим воспользовались хоккеисты «Авангарда» и вывели Рида Буше на бросок, который заработал 300-е очко в КХЛ и сделал счет 1:4. В конце матча ястребы заработали удаление за нарушение численного состава. «Куньлунь» снял вратаря и начал штурмовать омичей. Однако ястребы перехватили шайбу, и Джованни Фьоре от своих ворот забросил шайбу в пустые ворота, чем поставил точку в матче. Итоговый счет 1:5.

Победа позволила «Авангарду» подняться на 5-ю строчку в Восточной конференции.