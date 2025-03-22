Ранее ей диагностировали рак крови.

Сегодня, 22 марта, стало известно, что скончалась известная советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Ей было 85 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем телеграм-канале.

По данным телеграм-канала Mash, ранее у Голубкиной обнаружили рак крови – неизлечимое заболевание. Актрисе была назначена паллиативная помощь, целью которой было облегчение боли, поскольку выздоровление уже невозможно.

Лариса Голубкина дебютировала в кино с главной ролью в фильме «Гусарская баллада» Эльдара Рязанова, который вышел в 1962 году.

Она также сыграла роли в таких популярных фильмах, как «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки» и других.

Дата прощания с актрисой пока неизвестна.