Омск-Информ
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·Происшествия

Сотрудники МЧС помогли извлечь одного из пострадавших.

Вчера, 21 марта, в 13:47 на 5-м км трассы Тевриз – Белый Яр в Тевризском районе столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали 2 человека. Сотрудники МЧС освободили одного из пострадавших из поврежденного автомобиля и передали его медикам.

На месте аварии работали четыре сотрудника МЧС и одна единица спецтехники.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

·Происшествия

Сотрудники МЧС помогли извлечь одного из пострадавших.

Вчера, 21 марта, в 13:47 на 5-м км трассы Тевриз – Белый Яр в Тевризском районе столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали 2 человека. Сотрудники МЧС освободили одного из пострадавших из поврежденного автомобиля и передали его медикам.

На месте аварии работали четыре сотрудника МЧС и одна единица спецтехники.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.