Омск-Информ
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·Происшествия

Причина пожара неизвестна.

Вчера, 21 марта, в 22:52 загорелся сарай в селе Буняковка Одесского района.

Огонь вспыхнул на 64 квадратных метрах. Пламя тушили три пожарных отряда до 23:25.

В результате пожара никто не пострадал. Специалисты устанавливают причину возгорания.

·Происшествия

Причина пожара неизвестна.

Вчера, 21 марта, в 22:52 загорелся сарай в селе Буняковка Одесского района.

Огонь вспыхнул на 64 квадратных метрах. Пламя тушили три пожарных отряда до 23:25.

В результате пожара никто не пострадал. Специалисты устанавливают причину возгорания.