Муниципальный завод произвел первую партию материала.

В ночь на субботу, 22 марта, на муниципальном заводе в Советском округе Омска произвели первую партию горячего асфальта.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, пока завод работает в тестовом режиме – горячий асфальт нужен для быстрого ремонта поврежденных участков дорог.

Первую партию объемом 44 тонны уже применили для ремонта дорог на улицах 70 лет Октября, Булатова, Панфилова, Ипподромной, Иртышской набережной и других.

В ближайшее время завод планирует выйти на полную производственную мощность. После этого, при подходящих погодных условиях, сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства смогут приступить к более обширным работам по ремонту и укладке асфальта на дорогах.