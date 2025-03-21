Хотя по сравнению с прошлым годом число сделок выросло.

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость» омичи в феврале заключили 145 договоров долевого участия на покупку квартир в новостройках. Это меньше, чем в других городах-миллионниках.

На втором месте с конца – Самара, где было 266 сделок, в Челябинске – 325, в Волгограде – 365. Больше всего сделок заключили в Москве – 7541, Санкт-Петербурге – 2315 и Екатеринбурге – 1579.

При этом в феврале в омских новостройках купили в два раза больше квартир, чем в январе и на 2,1 % больше, чем годом ранее. Всего продано 7 тыс. кв. м жилья. Средняя площадь квартиры – 49,8 кв. м.