За месяц Госавтоинспекция насчитала 22 жертвы.

В 2024 году в Омской области произошло 2576 дорожно-транспортных происшествий. По данным ГИБДД, в этих авариях погибли 148 человек, в том числе 8 детей.

Еще 3312 человек получили травмы. Среди них 572 детей.

Больше всего ДТП произошло в октябре – 261 случай. Меньше всего в апреле – 147. Самое большое число жертв пришлось на август – 22 погибших.