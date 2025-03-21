Омск-Информ
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·Происшествия

Сделать это ее обязал суд.
Суд обязал 20-летнюю жительницу поселка Нефтяников Курганской области выплатить 95 тыс. рублей 67-летней жительнице Павлоградского района Омской области. Эту сумму признали неосновательным обогащением.
Как сообщает прокуратура, в январе прошлого года позвонил мошенник. Представившись сотрудником банка, он убедил женщину перевести деньги на «безопасный счет», чтобы сберечь.
Полицейские выяснили, что деньги ушли на счет девушки из другого региона. В суде она заявила, что банковскую карту потеряла, но блокировать не стала. Однако владелицу счета все равно обязали вернуть деньги пострадавшей омичке.
·Происшествия

Сделать это ее обязал суд.
Суд обязал 20-летнюю жительницу поселка Нефтяников Курганской области выплатить 95 тыс. рублей 67-летней жительнице Павлоградского района Омской области. Эту сумму признали неосновательным обогащением.
Как сообщает прокуратура, в январе прошлого года позвонил мошенник. Представившись сотрудником банка, он убедил женщину перевести деньги на «безопасный счет», чтобы сберечь.
Полицейские выяснили, что деньги ушли на счет девушки из другого региона. В суде она заявила, что банковскую карту потеряла, но блокировать не стала. Однако владелицу счета все равно обязали вернуть деньги пострадавшей омичке.