Омск-Информ
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·Общество

В здании предусмотрят бассейн, каток, зал для фитнеса и баскетбольные площадки.
Департамент архитектуры и градостроительства Омска опубликовал проект нового спорткомплекса, который появится на улице Волгоградской. Его обсудили и одобрили члены городского Архитектурно-градостроительного совета.
Здание будет переменной этажности (2–4 этажа). На первом этаже расположится парковка на 135 автомобилей. На втором – бассейн на 5 дорожек и два ледовых поля для игры в хоккей, занятий шорт-треком, фигурного катания. На третьем этаже будет зона фитнеса. На четвертом – зона тенниса, а также две зоны для занятий баскетболом, волейболом и бадминтоном.
Напонмим, это инвестиционный проект ООО «Спортивный комплекс Титан».
·Общество

В здании предусмотрят бассейн, каток, зал для фитнеса и баскетбольные площадки.
Департамент архитектуры и градостроительства Омска опубликовал проект нового спорткомплекса, который появится на улице Волгоградской. Его обсудили и одобрили члены городского Архитектурно-градостроительного совета.
Здание будет переменной этажности (2–4 этажа). На первом этаже расположится парковка на 135 автомобилей. На втором – бассейн на 5 дорожек и два ледовых поля для игры в хоккей, занятий шорт-треком, фигурного катания. На третьем этаже будет зона фитнеса. На четвертом – зона тенниса, а также две зоны для занятий баскетболом, волейболом и бадминтоном.
Напонмим, это инвестиционный проект ООО «Спортивный комплекс Титан».