Омск-Информ
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·Общество

Непогода задержится в городе на два дня.
Мэрия предупреждает омичей о надвигающейся непогоде. В воскресенье в городе ожидается ветер порывами 15–20 м/с, местами до 23 м/с, мокрый снег и гололед. Из-за метели ухудшится видимость. На дорогах местами образуются снежные заносы.
– В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78, – сообщили в мэрии.
Непогода сохранится и в понедельник, 24 марта.
·Общество

Непогода задержится в городе на два дня.
Мэрия предупреждает омичей о надвигающейся непогоде. В воскресенье в городе ожидается ветер порывами 15–20 м/с, местами до 23 м/с, мокрый снег и гололед. Из-за метели ухудшится видимость. На дорогах местами образуются снежные заносы.
– В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78, – сообщили в мэрии.
Непогода сохранится и в понедельник, 24 марта.