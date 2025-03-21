Экопарк сделает более привлекательным и комфортным микрорайон Московку.

Сегодня, 21 марта, администрация Омска и компания DOGMA заключили соглашение о создании экопарка. Документ подписали мэр Омска Сергей Шелест и директор территориального управления ЦФО федеральной компании DOGMA Александр Абрамов.

Согласно документу девелопер благоустроит рощу площадью 10,4 га рядом с кварталом «Снегири», который возводит. Экопарк появится на территории, ограниченной улицей Архиепископа Сильвестра, Сибирским проспектом и Светловской.

Проектирование и подготовка рабочей документации начнется в 2025 году. Концепцию и визуализацию застройщик представит Архитектурно-градостроительному совету города. В концепции планируют предусмотреть пешеходные маршруты, зоны отдыха, детские и спортивные площадки в экостиле, территорию для дрессировки собак. В центре будет располагаться фестивальная площадь. После утверждения проекта начнется строительство.

– Вопросы, связанные с зеленым убранством города, всегда находятся под пристальным вниманием омичей. Договорились с компанией DOGMA, что при создании проекта этот момент будет учтен, и дизайнеры максимально бережно отнесутся к существующим насаждениям. Отрадно, что мы находимся в конструктивном диалоге, тем более что по итогу будет достигнута общая цель: создание комфортного, современного пространства для жителей нового микрорайона, – отметил Сергей Шелест.

Глава города уверен, что новый экопарк будет притягивать омичей и из других микрорайонов.

– Мы реализуем в Омске масштабный проект – «Снегири», рассчитанный до 2034 года, и для нас крайне важно создать жилой квартал, который станет примером гармоничного сочетания комфорта и современной инфраструктуры. Экопарк – важный элемент развития района, который повысит качество жизни горожан, – сообщил Александр Абрамов.

Он отметил, что DOGMA будет использовать при строительстве экопарка современные технологии, материалы и лучшие урбанистические практики.