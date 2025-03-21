Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В региональном Минприроды зафиксировали превышение уровня бензопирена. 

Жители поселка Любино Омской области пожаловались в региональное минприроды на выбросы ООО «Созвездие». После обращения был организован выезд на предприятие, в ходе проверки установлены сверхнормативные выбросы по загрязняющему веществу 1-го класса опасности (бензопирену).

 Кроме того, установлены нарушения в части эксплуатации газоочистного оборудования и предоставления отчетности, – рассказали в минприроды.

Предприятие привлекли к административной ответственности и обязали устранить нарушения.  

Добавим, что бензопиренявляется опасным по причине своей канцерогенной активности, то есть он способен вызывать онкологические заболевания.

·Происшествия

В региональном Минприроды зафиксировали превышение уровня бензопирена. 

Жители поселка Любино Омской области пожаловались в региональное минприроды на выбросы ООО «Созвездие». После обращения был организован выезд на предприятие, в ходе проверки установлены сверхнормативные выбросы по загрязняющему веществу 1-го класса опасности (бензопирену).

 Кроме того, установлены нарушения в части эксплуатации газоочистного оборудования и предоставления отчетности, – рассказали в минприроды.

Предприятие привлекли к административной ответственности и обязали устранить нарушения.  

Добавим, что бензопиренявляется опасным по причине своей канцерогенной активности, то есть он способен вызывать онкологические заболевания.