Пребывание на загородной базе отдыха поможет избавиться от стресса, укрепить здоровье, зарядиться оптимизмом и бодростью.

Пока на улицах города наблюдается распутье, серость и грязь, за городом – свежий воздух, приятная глазу чистота и раздолье. Загородный отдых – это отличный вариант детокса от весенней хандры и меланхолии. Расположенная в Горьковском районе Омской области база отдыха «Альпийская деревня» приглашает всех отдохнуть от городской суеты, избавиться от нервного стресса, укрепить здоровье и зарядиться оптимизмом и бодростью.

Номера различных категорий позволят каждому найти подходящее размещение. Профессиональная команда поваров с огромным удовольствием накормит вкусными домашними блюдами – здесь все готовят с душой и любовью. Бассейн и баня – именно то, что нужно для укрепления иммунитета. Здесь можно попариться от души, погреться и расслабиться, поплавать в идеально чистой воде, любуясь при этом прекрасными видами сквозь панорамные окна.

Прогулки на свежем воздухе – отличная альтернатива загазованному городу, они помогут восстановить здоровье и душевный баланс. А столь привлекательная цена просто не оставляет времени на раздумья. За 1500 рублей в сутки вы получаете:

комфортное проживание,

вкусное 3-разовое питание,

бассейн,

бани,

свежий воздух,

отличные прогулки,

незабываемые впечатления.

Предложение ограниченно. Подробности организации отдыха можно узнать в офисе продаж и по телефону 343-393.

vk.com/alp55

ООО «Мечта». ИНН 5528053176. Реклама.