Пребывание на загородной базе отдыха поможет избавиться от стресса, укрепить здоровье, зарядиться оптимизмом и бодростью.
Пока на улицах города наблюдается распутье, серость и грязь, за городом – свежий воздух, приятная глазу чистота и раздолье. Загородный отдых – это отличный вариант детокса от весенней хандры и меланхолии. Расположенная в Горьковском районе Омской области база отдыха «Альпийская деревня» приглашает всех отдохнуть от городской суеты, избавиться от нервного стресса, укрепить здоровье и зарядиться оптимизмом и бодростью.
Номера различных категорий позволят каждому найти подходящее размещение. Профессиональная команда поваров с огромным удовольствием накормит вкусными домашними блюдами – здесь все готовят с душой и любовью. Бассейн и баня – именно то, что нужно для укрепления иммунитета. Здесь можно попариться от души, погреться и расслабиться, поплавать в идеально чистой воде, любуясь при этом прекрасными видами сквозь панорамные окна.
Прогулки на свежем воздухе – отличная альтернатива загазованному городу, они помогут восстановить здоровье и душевный баланс. А столь привлекательная цена просто не оставляет времени на раздумья. За 1500 рублей в сутки вы получаете:
- комфортное проживание,
- вкусное 3-разовое питание,
- бассейн,
- бани,
- свежий воздух,
- отличные прогулки,
- незабываемые впечатления.
Предложение ограниченно. Подробности организации отдыха можно узнать в офисе продаж и по телефону 343-393.
ООО «Мечта». ИНН 5528053176. Реклама.