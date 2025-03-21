Со счетом 3:2 «ястребы» завершили игру в Балашихе.

20 марта «Авангард» сыграл на выезде с подольским «Витязем». Счет в серии открыли омичи, Буше забил с подачи Ткачёва. «Витязи» ответили. Однако, в конце первого периода «Авангард» вышел вперёд. Отличился Чистяков.

Второй период был безголевым. В третьем игровом периоде «Витязь» сравнял счёт 2:2 и перевел игру в овертайм.

Победным стал гол Окулова, игра завершилась со счетом 3:2. В субботу, 22 марта, «Авангард» встретится с «Куньлунем» на выезде.