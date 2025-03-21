В Омской области прогнозируют снижение температуры.

В пятницу, 21 марта, в Омске днем будет 0…+5°, ветер северо-западный 8-13 м/с. Местами ожидаются дождь и мокрый снег. Гололедные явления и туман. Ночью в отдельных районах гололедные явления, туман и снижение температуры.

Днем в субботу 22 марта будет 1…+4°.Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный 7-12 м/с. На дорогах местами гололедица.

23 марта ночью местами пойдет небольшой снег. Температура -4…+1°, ветер юго-западный 7-12 м/с. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

В целом же синоптики говорят, что в Омской области установилась аномально теплая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 6-9°. Идет активное таяние снега. В большинстве районов области отмечались осадки преимущественно в виде дождя.