Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Предприятие выделило более 2 млн рублей на закупку портативного детектора паров и следов взрывчатых веществ.

На сайте госзакупок размещена заявка АО «Омский аэропорт» на закупку портативного детектора паров и следов взрывчатых веществ со встроенным радиометром. Предприятие готово потратить на это специальное оборудование до 2,2 млн рублей. Торги пройдут 27 марта.

Подрядчик должен будет в течение двух месяцев после заключения контракта поставить основной блок детектора, тестовый образец имитатора взрывчатых веществ, трубку для отбора паров в труднодоступных местах, пробоотборные салфетки и другие комплектующие, необходимые для работы устройства. Гарантия на оборудование составит не менее 12 месяцев.

·Отдых и туризм

Предприятие выделило более 2 млн рублей на закупку портативного детектора паров и следов взрывчатых веществ.

На сайте госзакупок размещена заявка АО «Омский аэропорт» на закупку портативного детектора паров и следов взрывчатых веществ со встроенным радиометром. Предприятие готово потратить на это специальное оборудование до 2,2 млн рублей. Торги пройдут 27 марта.

Подрядчик должен будет в течение двух месяцев после заключения контракта поставить основной блок детектора, тестовый образец имитатора взрывчатых веществ, трубку для отбора паров в труднодоступных местах, пробоотборные салфетки и другие комплектующие, необходимые для работы устройства. Гарантия на оборудование составит не менее 12 месяцев.