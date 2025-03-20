Новые объекты инфраструктуры для катания на велосипеде появятся на Левом берегу, в Нефтяниках и на Московке.

В этом году в Омске построят новые велодорожки. Как сообщил и. о. директора департамента спорта Николай Тивилев, велодорожки появятся на бульваре Архитекторов (Левый берег), на улице Малиновского в Советском округе, а также на Сибирском проспекте и улице Бисяриной в микрорайоне Московка-2.

Кроме того, предстоящим летом в Омске планируют оборудовать места для парковки электросамокатов. Этим займется кикшеринговая компания Whoosh, заявил вице-мэр Владимир Куприянов. Также возможно появление специальных дорожек для катания на самокатах.