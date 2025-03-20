Чиновники заявляют, что будущее за безналичной оплатой проезда. В больших городах это норма.
Мэрия Омска намерена постепенно отказываться от оплаты проезда в общественном транспорте наличными. Как заявил куратор транспортной сферы, вице-мэр Владимир Куприянов, будущее – за безналичной оплатой проезда.
– Мы отчетливо понимаем, что за безналичной оплатой будущее. Вариативность форм оплаты – это удобство для пассажира, – сказал Куприянов на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры. – С прошлого года в автобусах можно рассчитаться с помощью мобильного приложения. Снижение и в итоге отказ от наличных на транспорте – это более правильный путь. По нему идут крупные города, в том числе столичные.
Конкретных сроков отказа от оплаты наличными власти пока не называют. Они намерены в первую развивать возможности безналичной оплаты. Усилия в этом направлении уже дали результат: наличными поездки оплачивают менее 7 % пассажиров.