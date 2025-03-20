Об эффективности работы маршрутной сети и перспективах ее развития рассказал заммэра Владимир Куприянов.

Сегодня, 20 марта, на комитете по вопросам транспортной инфраструктуры Омского городского Совета заместитель мэра города Владимир Куприянов рассказал о ситуации с кадрами в сфере общественного транспорта.

По его словам, всего в Омске 126 маршрутов, из них регулируемых 81, нерегулируемых – 45. Сеть включает восемь магистральных маршрутов (троллейбусные № 3, 4, 15, 67 и автобусные № 22, 29, 33, 45). Действуют разные системы оплаты за наличный и безналичный расчет. Благодаря нацпроекту полностью обновлен подвижной состав.

Главный вопрос – кадровый. По словам заммэра, по сравнению с 2023–2024 гг. ситуация значительно улучшилась: водителям подняли зарплаты, улучшены условия труда работников предприятия, реализованы дополнительные меры социальной защиты и т. д. Хотя дефицит кадров остается, но, кажется, пройдена его острая фаза.