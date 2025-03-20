Если решение примут, то городским парламентариям придется заслушать 21 отчет.

Сегодня, 20 марта, на заседании комитета по регламенту и вопросам организации работы Омского городского Совета рассматривали документ, которым хотят обязать глав округов и департаментов мэрии отчитываться о работе.

Как явствует из поянительной записки, руководителей структурных подразделений обяжут отчитаться перед профильными комитетами в первом полугодии следующего года. Парламентарии могут признать работу ведомства или округа удовлетворительной или неудовлетворительной. Если работу признают неудовлетворительной, то горсовет вправе выразить недоверие. А также поставить перед мэром вопрос о причинах провальной деятельности. Комитет может повторно заслушать отчет руководителя департмента или главы округа.

В структуре администрации насчитывается 16 департаментов и пять административных округов. Предполагается, что каждый из глав и директоров будет предоставлять отчеты в профильные комитеты горсовета. Если депутатов что-то не устроит, то они могут высказать официальное недоверие.