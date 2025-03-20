К подтоплению проблемной территории на этот раз решили готовиться заранее.

Заместитель председателя правительства Омской области Динар Курманов рассказал о подготовке к паводку. Он заявил, что работы по предупреждению подтопления населенных пунктов в Усть-Ишимском районе начались до таяния снега. Он призвал в случае объявления чрезвычайной ситуации жителям сохранять спокойствие, заранее собрать ценные вещи и предметы первой необходимости.

Зампред курирует работу министерств строительства, транспорта и дорожного хозяйства, энергетики и ЖКХ. Вместе с начальником ситуационного центра ФДА «Росавтодор» Сергеем Николовым провел рабочую встречу.

– В ходе встречи особое внимание уделили ситуации в Усть-Ишимском районе, где работы по подготовке начались еще до таяния снега, – отметил Динар Курманов.

Сейчас делается все необходимое, чтобы обеспечить безопасное прохождение паводка: активно подсыпаются дороги и строятся защитные земляные насыпи.

Напомним, что эвакуация жителей Усть-Ишима из-за угрозы затопления началась в прошлом году 6 мая. Такого паводка здесь тогда не ожидали, потому оказались не слишком готовы к ЧП.