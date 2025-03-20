Однако обман раскрылся.

Полицейские уличили 26-летнюю жительницу Нижнеомского района Омской области в ложном доносе. Женщине грозит штраф до 120 тыс. рублей или лишение свободы сроком до 2 лет.

Как сообщили в полиции, сельчанка написала заявление на мужа, якобы тот ударил ее во время ссоры. Медики зафиксировали гематому на лице. Дознаватель возбудил на мужчину уголовное дело.

– Подозреваемый от дачи показаний отказывался, – сообщили в полиции.

Позже выяснилось, что женщина просто мстила мужу. На самом деле она ударилась лицом о лавочку на улице.

Уголовное преследование в отношении мужчины прекратили. Возбуждено новое уголовное дело – теперь уже в отношении женщины.