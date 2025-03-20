Завершены прения сторон по делу об убийстве с особой жестокостью. Двое приятелей нанесли извращенцу более 100 ударов по голове и телу.

В Омском областном суде рассматривают дело о жестоком убийстве в селе Сибирском Русско-Полянского района, где два односельчанина расправились с педофилом-насильником, который в 2014 году надругался и убил девочку-дошкольницу. Из мест лишения свободы он вернулся в 2024 году.

– 5 мая 2024 года 43-летний Аргенов Е. Н. и 42-летний Широченко А. А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проникли в дом 25-летнего односельчанина. Используя металлическую кочергу и гвоздодер, нанесли ему более 100 ударов по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался, – уточняются в релизе.

Подсудимые частично отрицают вину. Предварительно, им «светит» по 17 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима по статьям.

21 марта 2025 года подсудимым предоставят последнее слово, после чего суд удалится для вынесения приговора.